Spray al peperoncino: torna l’incubo in Lombardia, 9 intossicati a scuola. Come riporta il giornaledipavia.itl’inquietante episodio è avvenuto oggi, giovedì 7 marzo 2019 alla scuola media Pietro Addobbati di Villanterio in provincia di Pavia. Uno o più studenti (le indagini sono ancora in corso) hanno spruzzato dello spray al peperoncino all’interno del bagno. Da lì poi l’urticante si è diffuso nell’istituto provocando bruciori a molti ragazzi.

9 intossicati a scuola

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automatica in codice rosso. Nove i ragazzini coinvolti, tutti di tra gli 11 e i 14 anni età. Dopo le prime cure sul posto tre di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano comunque preoccupazione, si tratta intatti di codici verdi.

Spray al peperoncino: torna l’incubo in Lombardia

Nel Pavese non è purtroppo il primo caso. A dicembre, all’interno dell’Istituto Cardano di Pavia lo spray urticante venne spruzzato negli spogliatoi della palestra. Allora si contarono addirittura 49 ragazzi intossicati, 34 dei quali successivamente portati al Policlinico San Matteo per accertamenti. Anche nel Bresciano una scuola, quella di Vobarno, è stata teatro di un brutto episodio accaduto solo l’altra settimana quando 9 studenti attorno ai 14 anni sono stati soccorsi dopo che alcuni coetanei avevano spruzzato lo spray al peperoncino nell’area ristoro nel corridoio. Senza dimenticare l’episodio a ottobre in una scuola media a Casalpusterlengo: bilancio 13 intossicati.

La tragedia di Corinaldo non ha insegnato nulla

Il continuo ripetersi di aggressioni con il pepper spray sembra purtroppo dimostrare che la tragedia di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta, costata la vita a 6 giovani, ha insegnato poco o nulla. Nella nostra regione infatti, negli ultimi mesi, sanitari e forze dell’ordine hanno dovuto fra fronte a tante, troppe emergenze. Come quella all’interno della discoteca Spazio Cantù nel Comasco dello scorso dicembre con ben 60 persone intossicate per fortuna non in modo grave. Analogo episodio anche in un locale notturno in provincia di Lecco allo Tsunami Club di Osnago.

Tanti episodi nel Varesotto

A fine febbraio in un ristorante di Saronno è scattato il panico quando, un gruppo di clienti, forse per non pagare il conto, aveva spruzzato la pericolosa sostanza. 17 le persone soccorse dai sanitari e tra queste anche un bambino di 3 anni e una bimba di 1 anno. Ad ottobre, a Castellanza il pericoloso spray al peperoncino era stato spruzzato durante una lite scaturita per futili motivi in un supermercato. L’autore dell’aggressione era stato poi denunciato dai Carabinieri.

Paura anche nel Milanese

Momenti di tensione anche a inizio maggio 2018 a “Il Centro” di Arese. Una birreria è stata fatta evacuare. Sette persone, tra visitatori e dipendenti, hanno iniziato ad avvertire bruciore agli occhi e attacchi di tosse. La causa lo spray al peperoncino che un gruppo di ragazzi aveva spruzzato su una vetrina, per gioco.

