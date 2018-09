Si è chiuso oggi, giovedì, il processo a Giovanni Bernardini, lo stalker di Lara Comi.

Stalker Comi, si chiude il processo

Dieci mesi di reclusione e la condanna a un risarcimento da 5mila euro, più le spese processuali. Così ha deciso il giudice del Tribunale di Busto Arsizio Valeria Recaneschi per Giovanni Bernardini, l’imprenditore di Jesolo accusato di stalking dall’eurodeputata Lara Comi. Il Pubblico Ministero Fabio Portera aveva chiesto 9 mesi e di non procedere per i fatti antecedenti al gennaio 2018, già passati in giudicato. “Abbiamo bisogno di una condanna esemplare”, aveva chiesto l’avvocato Mario David Mascia, difensore di Comi.

