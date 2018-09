L’europarlamentare saronnese Lara Comi commenta la condanna per stalking a Giovanni Bernardini.

Stalking, Comi: “Sono soddisfatta”

“Sono soddisfatta di questa sentenza, e ringrazio la giudice per la sensibilità dimostrata irrogando una pena superiore alla stessa richiesta dell’accusa”. Così Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia e vicepresidente del Gruppo PPE. ha commentato la condanna di oggi, giovedì, all’imprenditore di Jesolo Bernardini, suo stalker. “Addizionando le due pene, in totale fanno due anni e sei mesi, che era la pena base da cui erano partiti per il calcolo del patteggiamento – sottolinea l’avvocato Mario David Mascia, legale dell’eurodeputata Lara Comi – possiamo ritenerci soddisfatti. La condanna a dieci mesi, limitatamente ai fatti successivi al 7 dicembre 2017, è una decisione equa, ma anche severa, su cui pesa il fatto che l’imputato è stato riconosciuto pienamente capace di intendere e volere dalla perizia richiesta dal Tribunale. Una sentenza dunque che fa giustizia di quanto stabilito nel patteggiamento, che era fondato su una consulenza tecnica che aveva acclarato la semi-infermità mentale dell’imputato. Un accertamento, quest’ultimo, che potrà servire anche in Cassazione per valutare la congruità della pena irrogata con il patteggiamento».

“Spero che la storia finisca qui”

La fine di un incubo? Comi non ne è sicura. “Spero che questa sentenza possa rappresentare un motivo di speranza per tante donne vittime di stalking e di persecuzioni – il commento di Lara Comi – mi auguro poi che le misure restrittive siano efficaci, perché il mio timore, avvalorato da fondati sospetti, è che la storia potrebbe non finire qui”.

