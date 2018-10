Statale paralizzata mercoledì 3 ottobre, per un incidente tra un articolato e un veicolo all’altezza della rotatoria Giancarlo Baghetti lungo la Sp11 a Corbetta. Un piccolo scontro, che ha avuto grosse conseguenze soprattutto per il traffico.

Statale paralizzata

Una lunga coda si è creata in direzione Milano lungo la provinciale a Corbetta. Complicato anche l’accesso alla stazione, per via delle code che intasavano l’arteria principale, ma anche al svolta verso la ferrovia, intorno alle 8.15. Sul posto la Polizia locale.

I soccorsi

L’incidente si è verificato poco dopo le 8, sul posto vigili e un’ambulanza della Croce Bianca che, arrivata in giallo, ha poi portato una 21enne in codice verde all’ospedale di Magenta.