Lavori di riqualifica del parcheggio al via alla stazione di Santo Stefano Ticino-Corbetta. Nella mattinata di lunedì 18 febbraio, sono comparsi i primi cartelli di divieto di sosta nel posteggio principale e lungo la strada per consentire l’apertura del cantiere.

Stazione: lavori al via

Il Comune fa sapere che si tratta di un intervento straordinario di manutenzione che consentirà anche di ricavare qualche posto auto in più. Per oggi nessuna rimozione forzata, che si renderà necessaria da domani per effettuare l’intervento. L’invito ai pendoalri è a rispettare la segnaletica.

Degrado e rifiuti

Proprio sul numero in edicola segnaliamo la nuova emergenza posteggi che si sta creando anche nella stazione di Corbetta-Santo Stefano, oltre ad una generale situazione di degrado. Lì dove le auto non sono posteggiate, si vedono rifiuti di ogni genere a bordo strada, tra cui anche un vecchio cartello abandonato.