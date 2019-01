Si è conclusa nel più tragico dei modi la scomparsa di Stefania Crotti. La quarantatreenne era sparita giovedì pomeriggio. La donna è stata trovata carbonizzata nel Bresciano.

Omicidio di Erbusco: il corpo è di Stefania Crotti

Come riporta bresciasettegiorni.it, sono bastate poche ore per venire a capo dell’omicidio avvenuto ieri pomeriggio in Franciacorta, a Erbusco. Il corpo rinvenuto carbonizzato al confine con Adro in via Lovera è quello di Stefania Crotti, 43enne della bergamasca scomparsa nel pomeriggio di giovedì. La donna, di Gorlago, era uscita dal lavoro a Cenate Sotto, intorno alle 15.30, e da quel momento non si erano avute più avuto sue notizie. Poi, questa mattina, la tragica scoperta.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri si erano da subito concentrate sulle donne scomparse nei dintorni e tra queste risultava esserci anche Stefania. Ieri sera erano stati interrotti i rilevamenti sul posto, ripresi stamattina, ma le operazioni sono andate avanti per tutta la notte. Nonostante il corpo completamente carbonizzato sono infatti bastate poche ore per l’identificazione.

Le motivazioni e i colpevoli

Ancora non si conoscono le motivazioni alla base dell’omicidio. Le Forze dell’ordine stanno già seguendo piste ben determinate sul colpevole o sui presunti tali. Gli inquirenti stanno ascoltando il marito in caserma a Trescore.