I funerali di Stefano Iacobone verranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14, a Treviglio

Stefano Iacobone tornava dal lavoro

Nato e cresciuto a Cornaredo da una decina d’anni viveva a Treviglio, dove lavorava alla piscina “Tata Quadri” come personal trainer. Un 31enne cui non mancava la voglia di darsi da fare, infatti la sera aveva un secondo lavoro: faceva il cameriere in un ristorante di Bergamo. Ed era da lì che stava tornando stanotte, quando ha avuto l’incidente che ha spento per sempre la sua giovane vita, quella che condivideva con la fidanzata Irene.

Incidente mortale a Treviglio perde la vita un 31enne di Cornaredo

Lo zio: “Un ragazzo solare e allegro”

Il 31enne lascia mamma Valeria, papà Antonio e il fratello Davide, che vivono a Cornaredo. Lo zio Romeo Iacobone, molto legato al nipote, lo descrive come un ragazzo di compagnia. Essendo titolare di una clinica dentistica a Brescia, spesso si trovavano lì e passavano la giornata insieme. “Era una persona solare, allegra, piena di vita – ha raccontato amaro – Aveva frequentato la facoltà di Economia per un paio d’anni e, ora che gli avevo proposto di diventare manager della mia clinica, voleva riprendere. Nonostante fosse cresciuto a Milano adorava Treviglio, diceva che la metropoli lo annoiava e parlava sempre bene della città che sentiva sua”.

Il ricordo del sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino

Stefano è cresciuto nella nostra comunità insieme con la sua famiglia. Quando ero in terza media, lui era in prima. La vita a volte è davvero questione di attimi. Un abbraccio forte a tutta la sua famiglia.

Due comunità in lutto

Alla sala commiato in via XX Settembre a Treviglio una folla commossa in queste ore gli sta rendendo omaggio. Incredulità e dolore anche a Cornaredo dove la mamma del giovane scomparso è una nota commerciante del paese. I funerali verranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Treviglio.