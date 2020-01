Sterpaglie a fuoco a Rho: arrivano i pompieri.

I Vigili del fuoco sono stati allertati nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, per un rogo in via Ghisolfa a Rho. In fiamme probabilmente delle sterpaglie nel campo adiacente. La nube di fumo nero si intravedeva anche dalla strada. I pompieri hanno prontamente spento l’incendio.