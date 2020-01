Sterpaglie in fiamme in via Camillo Benso Conte di Cavour a Legnano.

Sterpaglie in fiamme a Legnano

Sterpaglie in fiamme in via Camillo Benso Conte di Cavour a Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio, con un’autopompa, hanno spento il rogo. Ancora sconosciute le cause che hanno creato un principio di incendio.