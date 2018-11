Stop ai incidenti per droga, alcol e cellulari: percorso sensoriale con la Croce Rossa.

Stop a incidenti per droga, alcol e cellulari

Si chiama “Ciak! Si guida” ed è stata l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Legnano. Sabato 17 novembre, al Move In di Cerro Maggiore, la Cri è stata presente con uno stand informativo per far sensibilizzare su quanto sia pericoloso mettersi al volante dopo aver bevuto, assunto sostanze ed essere distratti dal telefonino. Tutto in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittima della strada. Grazie a un percorso sensoriale (con speciali occhiali o video in realtà aumentata) gli interessati (un centinaio) hanno potuto provare sulla “propria pelle” gli effetti e le possibili conseguenze di una guida non prudente. Oltre a testare le proprie conoscenze in materia di sicurezza stradale.

Le foto:

Torna all’home page di Settegiorni per le ultime notizie