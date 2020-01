Strade gelate: anziana scivola su una lastra di ghiaccio ad Arese.

Strade gelate: anziana scivola su una lastra di ghiaccio

Una notte molto fredda quella appena trascorsa. Molte le città che si sono svegliate avvolte da gelo e brina. Tanti anche i disagi che si sono riscontrati al mattino. Ad esempio ad Arese, in via Statuto, una donna è scivolata intorno alle 10.45 su una lastra di ghiaccio. Una caduta pericolosa soccorsa prontamente dalla Croce Rossa di Lainate che, dopo i primi accertamenti, ha accompagnato la donna all’ospedale in codice giallo.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE