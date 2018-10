Striscia la Notizia a Garbagnate per la “foresta segnaletica” sulla ciclabile

Striscia la Notizia a Garbagnate Milanese: Capitan Ventosa ha testato la pista ciclabile di via Mafalda e la sua surreale foresta segnaletica…

Capitan Ventosa, inviato del celebre tg satirico di Mediaset Striscia la Notizia, è stato oggi a Garbagnate Milanese per ammirare con i suoi occhi la surreale foresta segnaletica comparsa in via Mafalda. Come raccontato da Settegiorni lo scorso venerdì 12 ottobre, gli incaricati della realizzazione della pista ciclabile, opera a carico di una ditta esterna, hanno con estremo zelo contrassegnato il percorso con cartelli segnaletici che indicano l’interruzione della pista stessa in presenza di ogni passo carraio. Peccato che sulla via i passi carrai siano numerosi. Provocando il paradossale risultato di un cartello ogni due metri circa.

Fabrizio Fontana, nelle vesti di Capitan Ventosa, ha tentato a bordo di una bici di percorrere la ciclabile. Come è andata, lo si sarà quando il servizio andrà in onda su Canale 5…

