Nella notte del 27 marzo il Nucleo Falchi della Polizia locale di Legnano assieme al Nucleo Cinofilo di Milano ha fatto irruzione in un appartamento dell’Oltrestazione, considerato la base dello spaccio in zona.

Spaccio di droga: identificati quattro irregolari

Il blitz è scattato di notte. Sono stati trovati quattro giovani, tutti irregolari. Uno è stato arrestato, mentre gli altri condotti in Questura per l’avvio delle pratiche di espulsione dall’Italia. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 50 dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita, un bilancino di precisione, un coltello, dieci cellulari e circa duemila euro in contanti.

I complimenti dell’assessore

Maira Cacucci, assessore alla Sicurezza del Comune di Legnano, si è complimentata con gli agenti: “L’indagine è durata diversi mesi – ha detto – e ha richiesto impegno e fatica. Il risultato è stato ottenuto anche grazie alle telecamere mobili”.

Ingente giro d’affari

Lo spaccio avveniva in tutta la zona e nei giardini di via Venezia, si parla di un giro d’affari di 150mila euro al mese.

