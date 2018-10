Preso a calci, in stazione a Magenta, nell’indifferenza della gente. Uno studente magentino racconta a Settegiorni l’incredibile disavventura vissuta martedì scorso. Sul giornale in edicola i dettagli del brutto episodio.

Studente preso a calci in stazione

Il giovane è intervenuto in difesa di due anziani. L’aggressore non ha gradito e si è sfogato su di lui con insulti, minacce e due calci. Nessuno ha mosso un dito per aiutarlo. Lui, però, ha chiamato i carabinieri.

Ferita psicologica

“Mi ha segnato questa vicenda, volevo aiutare due anziani, ho rischiato molto. C’era gente in stazione, ma nessuno ha provato ad aiutare né me n i due anziani”, racconta.