Studenti di nuovo in sciopero al Marcora di Inveruno

Sciopero degli studenti dell’istituto Marcora per le condizioni dei bagni delle ragazze.

Dopo quello del 31 ottobre 2018, gli alunni dell’istituto hanno deciso di incrociare ancora le braccia oggi, martedì 12 febbraio 2019. Il motivo? I bagni delle femmine al secondo piano sono ancora inagibili, come spiegheremo ampiamente sul numero di Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola da venerdì 15 febbraio 2019.

“Sono circa due anni che quei bagni non vanno – ci spiegano fuori da scuola – Dopo il nostro sciopero di fine ottobre, eravamo andati a parlare con Città Metropolitana ed erano venuti a fare i lavori per sistemare le infiltrazioni nei laboratori. Ma il bagno delle ragazze al secondo piano continua ad essere inagibile. E noi siamo costrette ad andare in quello degli altri piani. È un disagio per tutti – è il grido degli studenti – Il problema esiste da circa due anni. Noi non sappiamo più cosa fare”.