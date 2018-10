Suonano i bonghi, arrivano i carabinieri.

Suonano i bonghi, per loro scatta la denuncia

E’ quanto successo questa notte a Cassano Magnago. I militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per disturbo delle occupazioni o del riposo 5 persone. Si è trattato di un 35enne di Carnago, pregiudicato un 25enne suo concittadino anch’esso pregiudicato, di un 25enne pregiudicato di Albizzate. E ancora: di un 23enne pregiudicato di Oggiona con Santo Stefano e di una 22enne incensurato dello stesso paese. Per loro sono state anche avviate le pratiche amministrative per l’applicazione del foglio di via dal paese.

L’accaduto

I ragazzi si trovavano, in piena notte, all’interno del parco comunale della “Magana”, nel centro del paese. Stavano creando disturbo al riposo dei residenti con musica ad alto volume prodotta sia da apparecchi elettronici che da bonghi.

La musica non si è fermata neppure al sopraggiungere dei carabinieri, allertati da alcuni cittadini che non riuscivano a dormire.

