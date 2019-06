Suora scippata giovedì sera a Saronno a pochi metri dalle scuole medie.

Suora scippata, maltolto recuperato

Raggiunta da un malvivente a piedi che le ha strappato la borsa gettandola a terra. Il bandito che giovedì sera ha colpito in viale Santuario, nei pressi delle scuole medie, non si è fermato nemmeno davanti al fatto che la donna scippata era una suora. E’ successo intorno alle 22.20: la religiosa stava camminando quando il malvivente l’ha raggiunta e ha tentato di strapparle la borsa. Ha fatto resistenza cercando di resistere al ladro che l’ha gettata a terra e si è dileguato a piedi. Mentre alcuni passanti hanno soccorso la suora, l’uomo si era allontanato di alcune centinaia di metri dove, in tranquillità, ha esaminato il contenuto della borsa, preso il contante e l’ha abbandonata a terra. Recuperata dai carabinieri nel corso di un sopralluogo, la borsa è stata riconsegnata alla proprietaria che ha descritto lo scippatore ai militari che ora indagano.

