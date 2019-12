SuperEnalotto: la “Dea Bendata” ha bussato a una tabaccheria di Olgiate Olona, dove sono stati vinti 18mila euro.

SuperEnalotto: vinti 18mila euro a Olgiate Olona

Dopo il colpo centrato lo scorso 19 dicembre, la fortuna ha bussato ancora in Lombardia grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 28 dicembre, in regione sono stati centrati ben quattro dei 13 punti “5” dell’ultima estrazione. A Olgiate Olona il risultato ha permesso a un fortunato di portare a casa, poco prima della fine del 2019, ben 28mila euro, dopo la giocata effettuata nel punto vendite “Tabacchi Laura” di via Piave 174.

Ecco tutte le vincite in Regione

Le vincite, da 18mila euro ciascuna, sono state centrate a Cinisello Balsamo (in provincia di Milano), al Bar Sport di Piazza Antonio Gramsci, poi a Villasanta (in provincia di Monza Brianza) nella Tabaccheria Vergani di via Confalonieri 106 e infine a Pontelungo (in provincia di Pavia), con una schedina giocata nella Trattoria di Luggé Ernestina. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Lombardia, riferisce Agipronews, l’ultimo Jackpot è quello del 13 agosto 2019 con la vincita record da 209,1 milioni di euro a Lodi.

