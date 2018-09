I ladri tornano in azione a caccia di preziosi e denaro. Risparmiato però il cagnolino Remo.

Svaligiano la casa in pieno giorno, spaventato ma illeso il cagnolino Remo

“Ero uscito in mattinata per sbrigare alcune faccende in centro e in mia assenza i ladri hanno fatto visita nella mia villetta in via Calvino”, commenta il proprietario che ha scoperto il furto al suo ritorno. Con la solita tecnica si sono introdotti e rovistando ovunque hanno trovato qualche oggetto prezioso. “Fortunatamente non hanno toccato il mio cagnolino Remo, un bastardino che ho preso al canile e a cui sono particolarmente legato. Era solo spaventato e frastornato. Non so come avrei potuto reagire se gli avessero fatto del male”, conclude.

Il sostegno di Arma e vicini

“Mi ha fatto piacere ricevere il sostegno morale dei concittadini e constatare la buona collaborazione tra il controllo di vicinato e le forze dell’ordine nella lotta al crimine. E’ importante riscoprire il senso di comunità aiutandosi vicendevolmente”, commenta il proprietario che ha fornito ai carabinieri le immagini delle telecamere installate nelle abitazioni vicine affinchè possano trovare indizi utili all’identificazione dei ladri.

In via Primo Maggio altro colpo sempre in mattinata

Probabilmente la stessa banda che ha agito in via Calvino ha messo a segno un altro furto in un appartamento di via Primo Maggio, nel cuore del rione Ceppine. La tecnica usata è sempre la stessa. In assenza dei proprietari “gli ignoti si sono introdotti hanno forzato la porta d’ingresso mettendo i locali a soqquadro. Hanno trovato i soldi, 300 euro, e i gioielli della mia compagna: bracciali, collane e anche un crocifisso a cui era affettivamente legata”, afferma il tradatese amareggiato.