Sversamento di idrocarburi nel sud-ovest milanese, i Cinque Stelle presentano il 28 settembre a Binasco i risultati del loro monitoraggio. I casi di Morimondo e Bareggio.

Sversamento di idrocarburi nel Milanese, M5S presenta i risultati definitivi

Sversamento di idrocarburi nel sud-ovest milanese, i Cinque Stelle sono pronti a presentare alla cittadinanza l’esito del monitoraggio sulle condizioni di salute del territorio a seguito dei numerosi furti di gasolio avvenuti tra il 2015 ed il 2016 che hanno interessato diversi Comuni, tra i quali Morimondo e Bareggio. Come si ricorderà, ad agire sulla rete Eni erano stati a più riprese malviventi senza scrupoli, che per rubare l’oro nero non hanno esitato a inquinare gravemente le campagne attraverso le quali corrono gli oleodotti.

Da tempo i consiglieri regionali Monica Forte e Massimo De Rosa hanno avviato contatti con i municipi, con Arpa e con Eni per avere un quadro chiaro degli effetti di tali azioni criminali e dello stato dell’arte delle bonifiche. A farsi carico dei lavori è Eni stessa che, seppur parte lesa, ha inoltre implementato i propri sistemi di sicurezza. Circostanza che ha contribuito a ridurre gli episodi di sversamento negli ultimi due anni. L’appuntamento con Forte e De Rosa è per venerdì 28 settembre alle 21 presso il centro civico di Binasco, in via Matteotti. Torna alla home page.

