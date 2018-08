Incidente venerdì notte a Nerviano, un’auto tampona una moto, la fa cadere e scappa. Rintracciata, scattata la denuncia.

Tampona una moto e non si ferma

E’ successo ieri sera, venerdì, a Nerviano intorno alle 23. Una Kia Sorento ha tamponato una moto enduro con a bordo un 15, caduto a terra per l’urto. Il giovane non ha riportato gravi ferite ma, alzato lo sguardo dopo la caduta, ha visto l’auto allontanarsi. La scena è stata notata anche da un altro automobilista che ha subito chiamato i soccorsi e i carabinieri.

Rintracciato il pirata

Arrivati sul posto i carabinieri si sono messi al lavoro per rintracciare la Kia Sorento. Poco distante, i militari hanno trovato la targa del suv e da quella sono risaliti al proprietario, un peruviano di 37 anni. Intanto, il controllo delle telecamere di videosorveglianza e dei varchi ha permesso di trovare l’auto a San Giorgio su Legnano, nel parcheggio del Carrefour e priva della targa anteriore. L’auto è stata recuperata e portata al Comando della Compagnia Carabinieri di Legnano dove è stata fotografata e ispezionata.

Guidatore denunciato e sanzionato: via la patente

In mattinata è stato rintracciato anche il proprietario. Questo ha spiegato che non era lui alla guida ma un suo parente, che si è assunto la responsabilità dell’accaduto. L’uomo, un peruviano di 31 anni, è stato denunciato per omissione di soccorso e per la fuga oltre alle contravvenzioni connesse con l’incidente. Intanto, gli è stata anche ritirata la patente per la determinazione della sospensione.