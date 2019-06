Tamponamento a catena in via Settembrini, soccorsi al lavoro.

Tamponamento a catena, ambulanze sul posto

Tre auto coinvolte nell’incidente avvenuto poco prima delle 17 in via Settembrini a Rho, davanti all’ospedale di Passirana. Un scontro multiplo fra due Lancia Y e una Opel Astra, sei i feriti: una famiglia con papà, madre e un figlio di 6 anni e due donne, una di 31 e una di 46 anni. I sei feriti sono stati accompagnati in ospedale dai volontari di Rho Soccorso e della Misericordia di Arese. Sul posto per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti gli agenti della Polizia locale di Rho. L’incidente è successo in direzione di Rho.

