Tamponamento a Legnano: interviene la Croce Rossa di Legnano.

Qualche minuto dopo le 15 di oggi, giovedì 7 marzo 2019, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano sono intervenuti in via Rubino a Legnano per un tamponamento. Coinvolte tre auto con a bordo quattro persone: due uomini di 43 e 67 anni e due donna di 32 e 61 anni.

