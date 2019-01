Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio i soccorritori sono intervenuti quattro volte, tante persone soccorse in codice giallo.

Tante persone soccorse in codice giallo

Alle 22 a Malnate un persona di 56 anni si è sentita male mentre si trovava in via 1 maggio. A soccorrerla la SOS di Malnate che l’ha poi trasportata all’ospedale di Varese in codice giallo. Qualche minuto dopo a Baranzate, in via Sauro, anche una 59enne ha accusato un malore. A prestarle soccorso l’ambulanza di Senago che l’ha poi portata all’ospedale di Rho. Codice giallo anche per un uomo di 55 anni soccorso alle 22.30 a Saronno, in via Pellico, dopo essere caduto. La Croce Azzurra di Caronno, dopo i primi accertamenti lo ha trasportato al nosocomio cittadino. Anche una donna di 51 anni, colta da malore in via Visconti ad Abbiategrasso intorno all’1.30, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta dalla Croce Azzurra di Abbiategrasso.