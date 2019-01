Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 gennaio, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Tanti i malori registrati dai soccorritori. Qualche minuto prima delle 21 a Malnate, in via Kennedy, una donna di 72 anni è stata soccorsa dall’ambulanza cittadina e trasportata all’ospedale Circolo di Varese in codice giallo. Anche una 16enne ha accusato un malore in via Turati a Cerro Maggiore alle 2130. Soccorsa dalla Croce Rosa di Legnano non è stato necessario il trasporto in alcun nosocomio. Circa due ore dopo anche a Solaro, in via Varese, una 51enne si è sentita male e la Croce Rossa di Saronno ha deciso di trasportarla per accertamenti aggiuntivi all’ospedale saronnese. L’ultimo malore si è verificato alle 23.30 passate in via 25 aprile ad Inveruno. Protagonista un 20enne trasportato poi in codice giallo all’ospedale di Magenta dalla Croce Bianca magentina.

Grave incidente a Lazzate

Alle 20.45 a Lazzate, in via libertà, due auto guidate rispettivamente da un 19enne e da un 47enne si sono violentemente scontrate. Sul posto le ambulanze di Cesano Maderno e Mariano. I due sono stati poi trasportati negli ospedali di Saronno e Desio per accertamenti.

