Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 novembre i soccorritori sono intervenuti sei volte.

Tanti malori nella notte

Quattro i malori che si sono verificati nella notte. Il primo qualche minuto prima delle 22 in via Bellini ad Arluno. Un 3enne è stato soccorso dall’ambulanza di Arluno e trasportato all’ospedale di Magenta. Un 88enne, dopo un malore alle 23 in via Capuana a Rho, è stato trasportato dall’autolettiga di Rho Soccorso in codice giallo al nosocomio rhodense.Anche Dairago alle 23.30 in piazza Mazzini dove un 60enne è stato trasportato dalla Croce Rossa all’ospedale di Magenta dopo un malore. L’ultimo intervento di questo genere si è verificato a Mesero qualche minuto dopo le 2 in via Giovanni XXIII la Croce Azzurra di Cuggiono ha soccorso un 20 che si è sentito male. Il giovane è stato trasportato poi all’ospedale di Magenta.

Aggressioni a un 32enne

Un32enne è stato aggredito lungo la SS494 a Gaggiano intorno alle 2.20. Sul posto è giunta l’ambulanza che dopo i primi accertamenti lo ha trasportato all’ospedale di Magenta.

Investimento pedone

A Parabiago, alle 22.30 in via principe Amedeo, una 53enne è stata investita mentre era a piedi. A prestarle soccorso la Croce Rossa di Legnano che ha trasportato il pedone all’ospedale di Castellanza.