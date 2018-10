Tedesco arrestato in un campeggio. Come riporta il Giornale di Como operazione è stata eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como. L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto europeo da parte della Germania per i reati di truffa e falsificazione di documenti.

Tedesco arrestato in un campeggio: su di lui pendeva un mandato europeo

E.G. abitava in un campeggio a Dongo, insieme al suo cane “Greta”, un “Dogo Argentino”. I finanzieri, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio sono riusciti ad identificarlo, rilevando che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo per truffa e falsificazione di documenti. Perquisito il camper sono stati trovati 53mila euro, 810 Franchi Svizzeri e diversi oggetti preziosi. Il denaro e i valori sono stati sottoposti a sequestro insieme al mezzo. Al termine delle operazioni, l’arrestato è stato portato alla Casa Circondariale di Como.

