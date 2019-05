Una tempesta di vento sferza la provincia di Varese, si registrano diversi danni.

Tempesta di vento, scoperchiato l’ospedale di Cittiglio

I vigili del fuoco della provincia di Varese, stanno intervenendo su tutto il territorio provinciale causa il forte vento. Dalle ore 5:00 di oggi domenica 5 maggio, oltre venti le richieste di soccorso evase, mentre sono una decina gli interventi in corso per tagli pianta, rimozione tettoie pericolanti e rimozione di ostacoli per la viabilità.

Nel comune di Cittiglio, la copertura di uno dei padiglioni del nosocomio cittadino è stata divelta dalle forti raffiche. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autoscala stanno rimuovendo le parti pericolanti e mettendo in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti ne evacuati.

LEGGI ANCHE: Vento e grandine: domani arriva il gelo PREVISIONI METEO