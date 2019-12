Temporaneo guasto al teleriscaldamento di Legnano: le temperature all’interno delle abitazioni si stanno abbassando, così come quelle dell’acqua calda sanitaria erogata.

Aggiornamento ore 18.30 – Poco fa il guasto alla rete di Teleriscaldamento è stato ripristinato con una soluzione provvisoria, atta ad eliminare i disservizi per l’utenza. Nella mattinata di domani la squadra di AMGA Legnano S.p.A tornerà al lavoro per mettere in atto una soluzione che consentirà di risolvere radicalmente e definitivamente il problema.

Dal primo pomeriggio di oggi i tecnici di Amga Legnano S.p.A sono impegnati in un’attività di manutenzione straordinaria, finalizzata a porre rimedio ad un guasto occorso sulla dorsale principale della rete di Teleriscaldamento della città di Legnano. Tale guasto sta comportando un disservizio per l’utenza: le temperature all’interno delle abitazioni si stanno, infatti, abbassando, così come

quelle dell’acqua calda sanitaria erogata.

Le vie interessate al disservizio

Le vie interessate sono quelle della zona centrale (XXIX maggio, Pasubio, Mazzini, area Cantoni, corso Magenta, Cuttica, Gorizia e limitrofe), mentre quelle dell’Oltrastazione, sebbene ubicate nelle immediate vicinanze, sono assolutamente escluse.

Lavori in corso

Per limitare il più possibile il disagio all’utenza, si sta lavorando mantenendo la rete

in pressione.

“Al momento non è possibile stabilire i tempi di ripristino dell’impianto. Scusandoci del disservizio, ci preme, tuttavia, comunicare che la società sta mettendo in campo tutte le forze e le energie per risolvere il problema”.