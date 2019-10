Tenta di rapinare due farmacie di Gerenzano per un particolare collirio che mescolato con sostanze alcoliche fornisce effetti allucinogeni.

Tenta di rapinare due farmacie di Gerenzano per il collirio

Ieri sera, martedì 29 ottobre, un 27enne di origini ucraine, regolare in Italia e residente a Saronno, già noto alle Forze dell’ordine, con due azioni distinte ma in rapida successione tra loro, si è introdotto in due farmacie di Gerenzano aggredendo e minacciando i rispettivi addetti affinché gli consegnassero un particolare medicinale. I tentativi, che non sono andati a compimento per la ferma opposizione dei farmacisti, sono stati neutralizzati dall’intervento dei carabinieri di Cislago che hanno bloccato il 27enne all’uscita della seconda farmacia da lui visitata. Perquisito sul posto, il giovane è stato condotto nella caserma di Cislago per le immediate indagini espletate.

La ricostruzione degli eventi

La ricostruzione degli eventi, effettuata attraverso le dichiarazioni rese dalle persone presenti e dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali, ha permesso agli investigatori di accertare che l’ucraino, in entrambi i casi, dopo aver fatto accesso all’interno delle farmacie, si rivolgeva ai medici che erano al bancone e, con fare aggressivo e minaccioso, intimava loro di consegnargli un particolare collirio.

Il movente

Dall’analisi delle proprietà del farmaco, di cui l’uomo voleva fermamente impossessarsi, è emerso che mescolato con sostanze alcoliche fornisce effetti allucinogeni. Questo era il movente delle azione delittuose. Il 27enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e segnalato alle autorità competenti in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.