Tenta il suicidio chiusa in auto: aveva deciso di compiere un gesto estremo e togliersi la vita, ma sulla sua strada ha trovato degli angeli custodi che l’hanno salvata.

Tenta il suicidio chiusa in auto ma viene salvata

Come riportato su La Settimana di Saronno in edicola da venerdì 19 aprile, qualche giorno fa, intorno alle 21, nel parcheggio sterrato antistante al campo sportivo di Cassina Ferrara a Saronno, una donna si è chiusa in macchina con un tubo collegato allo scappamento che entrava dall’unico finestrino semiaperto. A notare l’auto e la donna chiusa in essa è stato uno dei responsabili della squadra della juniores dell’Amor Sportiva. Ha fatto subito scattare l’allarme facendo accorrere giocatori e tecnici. I momenti si sono fatti concitati e non c’era tempo da perdere poiché nell’abitacolo c’era una persona che sembrava avere già perso i sensi. Mentre qualcuno avvisava i carabinieri e riferiva dell’accaduto, altri responsabili dell’Amor hanno immediatamente spalancato le portiere del veicolo ed estratto dall’abitacolo una donna, che una volta all’aria aperta ha ricominciato a respirare, riprendendosi in breve tempo. Una volta arrivati sul posto i sanitari hanno soccorso la donna e l’hanno trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE