Tentano di far esplodere il bancomat della Banca Popolare di Milano a Pregnana Milanese.

Tentano di far esplodere bancomat, ma senza riuscirci

Ignoti hanno cercato di fare un colpo alla Banca Popolare di Milano di Pegnana Milanese nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo 2019. Il botto, per fortuna, non è stato sufficiente per far esplodere la cassa automatica. Ai ladri non è restato altro da fare se non darsela a gambe, restando a mani vuote.

Indagini in corso

Nella zona non è il primo colpo ai danni di banche. Episodi simili sono avvenuti nelle scorse settimane anche in paesi limitrofi, come Casorezzo. Sull’episodio di Pregnana Milanese stanno indagando le forze dell’ordine.

