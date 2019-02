Tentata rapina in banca nel centro di Parabiago.

Tentata rapina in banca, mattinata di paura

Sono entrati col volto parzialmente travisato da sciarpe. Si sono poi diretti verso il bancone minacciando l’impiegato. E’ quanto successo questa mattina, lunedì 11 febbraio 2019, nella filiale della Bpm di Piazza Maggiolini. I malviventi erano in due, hanno cercato di agire in pochissimi istanti.

La cassa vuota e la fuga

Arrivati allo sportello si sono trovati faccia a faccia col cassiere. Gli hanno chiesto di consegnare subito i soldi che vi erano nella cassa. L’impiegato ha detto che non ve ne erano. Ha aperto la cassa stessa mostrando che in effetti era vuota. Così i due aspiranti rapinatori hanno dovuto abbandonare il loro piano, girare i tacchi e scappare.

Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri di Parabiago che stanno proseguendo nelle indagini per cercare di rintracciare i due fuggitivi.

