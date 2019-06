Tentato furto sventato dai Carabinieri nel punto vendita di via Dante ad Abbiategrasso

Acqua & Sapone: tentato furto sventato dalle forze dell’ordine

Malviventi ancora in azione ad Abbiategrasso. Nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 giugno il colpo è stato tentato al punto vendita della catena Acqua & Sapone in via Dante. Questa volta però i ladri non sono riusciti a completare l’opera, interrotti probabilmente dalla presenza delle forze dell’ordine, e sono stati costretti alla fuga.