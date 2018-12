Tentato furto opera di Banksy sostituendola con un falso.

Ci ha provato nell’unico modo possibile per rubare un’opera d’arte senza dare nell’occhio: tentare di sostituirla con un falso, per poi portare via la copia originale. Succede al Mudec, sabato pomeriggio, verso le 17.30, un paio di ore prima delle chiusura del museo delle culture che sta allestendo una mostra sull’artista Baksy, autore (o più autori, ancora non si conosce l’identità di chi si cela dietro lo pseudonimo) conosciuto per i suoi graffiti in giro per il mondo.

Un 28enne di Piacenza

Sfruttando la grande folla di visitatori (l’esposizione sta registrando numeri da record), un 28enne polacco ma residente a Piacenza si è introdotto nel museo con regolare biglietto, nascondendo una copia da 25×25 centimetri di “Walled Off Hotel Boxset” che rappresenta dei bambini su un altalena che gira su una torre.

La dinamica

I movimenti del ragazzo hanno insospettito la guardia che lo ha tenuto d’occhio. Appena ha provato a sostituire la tela, è stato bloccato. Non ha tentato neanche di giustificarsi, forse voleva un ricordo dell’artista, più probabilmente intendeva rivenderla al mercato nero dell’arte. L’uomo è stato denunciato a piede libero per tentato furto. L’opera è tornata, intatta, al proprio posto.