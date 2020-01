Terribile incidente tra due auto: 51enne finisce in coma

Terribile incidente tra due auto ad Abbiategrasso: 51enne finisce in coma.

Poco prima dell’1 di questa notte, in via Dante Alighieri ad Abbiategrasso, due auto si sono scontrate. Un impatto terrificante che ha visto coinvolte tre persone tra cui R. E., donna di 42 anni, e un uomo di 51 anni, P. M. D. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, i Vigili del Fuoco, due ambulanze, un’automatica e l’elisoccorso da Como. Quest’ultimo ha trasportato il 51enne in codice rosso all’ospedale di Rozzano con un notevole trauma. L’uomo al momento è in coma. La donna di 42 anni, che era la passeggera di una delle auto, ha una frattura clavicola e delle contusioni. E’ stata trasportata al nosocomio San Carlo.