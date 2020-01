Terribile schianto in via Manara a Castano Primo.

Terribile schianto, paura per due feriti

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 20 e ha visto coinvolte due auto, condotte da due automobilisti di 44 anni e 24 anni. Una delle vetture è finita completamente schiacciata contro un muro. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, due ambulanze della Croce rossa (una da Busto Arsizio e una da Legnano) e l’automedica, oltre ai carabinieri e ai Vigili del fuoco. Questi ultimi, arrivati in via Manara con due mezzi, hanno lavorato per estrarre il conducente dall’auto schiantatasi contro il muro. L’uomo, 44 anni, è stato elitrasportato all’ospedale in codice rosso, mentre l’altro automobilista – un giovane di 24 anni – è stato soccorso in codice giallo dalla Cri bustocca.

