Terribile schianto col tir al sottopasso tra Vittuone e Sedriano, lungo la Sp239. Strada bloccata da ore per via di un brutto incidente avvenuto intorno alle 7 di giovedì 9 maggio.

Terribile schianto col tir: coinvolto un senaghese

Secondo una prima ricostruzione, A.C., 56enne di Senago, che veniva da Sedriano, avrebbe perso il controllo del suo Doblò, invadendo la corsia opposta e sbattendo contro il muro. Dalla parte opposta proveniva il camion di un noto supermercato che, pur frenando, non è riuscito ad evitare l’impatto.

I soccorsi

Grave l’autista senaghese, portato all’ospedale Niguarda con l’elisoccorso, in condizioni gravi e codice rosso. Tempo fa era sorta la polemica intorno alla pericolosità di quel sottopassaggio, per via della curva a gomito. Sul posto sono intervenuti Polizia locale di Sedriano, Vigili del fuoco e Carabinieri, oltre all’ambulanza e all’elisoccorso.