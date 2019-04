Terribile schianto in via Colombo.

Terribile schianto tra due auto a Gorla Minore

Poco prima delle 13 di oggi, lunedì 29 aprile 2019, in via Colombo a Gorla Minore due auto, una Fiat e un’Audi, si sono scontrate. L’impatto è stato molto forte tanto che l’Audi ha girato su sé stessa molto volte prima di finire in un parcheggio. I conducenti delle due auto sono usciti miracolosamente illesi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e l’ambulanza di Gorla.

