Terribile scontro tra due auto a Marnate nella mattina di oggi, mercoledì 24 luglio.

Qualche minuto prima di mezzogiorno due auto si sono scontrate in via Stelvio a Marnate. E’ rimasta coinvolta una giovane di 34 anni che, soccorsa dall’ambulanza della Lombardia Soccorso di Gola, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Legnano. Toccherà ai Carabinieri di Saronno ricostruire la dinamica del sinistro stradale.