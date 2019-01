Terribile tragedia nella notte tra sabato 12 e 13 gennaio 2019 sulla Milano-Meda dove ha perso la vita un uomo di 47 anni.

Terribile tragedia sulla Milano-Meda: travolto tassista eroe

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio, alle 3.30 sulla Milano-Meda, in direzione Como, in prossimità dell’uscita di Binzago, a Cesano Maderno, si è verificate un terribile incidente. A quanto risulta da una prima ricostruzione, un’auto pirata guidata a forte velocità da un giovane residente a Lazzate, ha speronato una Fiat 600”. Il tassista si è fermato a soccorrere tre giovani all’interno della vettura. Proprio in quel momento, mentre sulla superstrada si formava la coda, sono sopraggiunte altre due auto a forte velocità che hanno travolto sia la macchina coinvolta che il tassista. Si chiamava Eugenio Fumagalli e aveva solo 47 anni. Abitava a Carugo.

Rintracciato il pirata della strada

E’ stato rintracciato ieri, domenica 13 gennaio, dalla Polizia Stradale il pirata della strada, residente a Lazzate che ha speronato la “Fiat 600”. (QUI I DETTAGLI).

Con gli agenti della Polizia stradale, che stanno conducendo le indagini, è stato portato sul luogo dove è avvenuto l’incidente, sulla Milano-Meda, in prossimità di Binzago, a Cesano Maderno. Qui è stato sottoposto all’alcoltest.

Il cordoglio dei tassisti

Proprio in queste ore i tassisti milanesi hanno diramato una nota di cordoglio nei confronti del collega deceduto. La pubblichiamo integralmente:

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio, un nostro collega, un amico, un professionista della strada che stava svolgendo un servizio pubblico, ha perso la vita. Con grande senso civico il collega Eugenio Fumagalli (nella foto) stava prestando soccorso a delle persone coinvolte in incidente stradale sulla statale Milano-Meda, all’altezza dello svincolo Binzago di Cesano Maderno in direzione nord, ed è stato purtroppo travolto da un’auto. Un altro angelo della strada, un eroe dei giorni nostri, un uomo semplice, muore mentre stava aiutando persone in difficoltà. I tassisti milanesi e di tutta italia sono vicini alla famiglia del collega e vogliono sensibilizzare tutta l’opinione pubblica esponendo per alcuni giorni un fiocco nero sulle antenne dei propri taxi, in ricordo del collega perduto e di quanto possano essere pericolose le strade se non ci si attiene alle norme. Ciao Eugenio…riposa in pace.

