Terrore in Brianza: in casa con i bambini minaccia di far saltare l’appartamento. Come riporta il giornaledimonza.it è accaduto ieri sera a Desio. L’uomo, 45 enne egiziano, è stato arrestato.

Terrore in Brianza

Paura ieri sera a Desio. Un uomo di 45 anni egiziano ha aperto il gas in casa propria, mentre all’interno dell’abitazione si trovavano anche i due figli minorenni, minacciando di far saltare l’appartamento. L’uomo avrebbe anche telefonato alla moglie, dalla quale si sta separando, dicendo “Ho aperto il gas, adesso ci ammazzo”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che sono riusciti ad entrare nell’appartamento ormai saturo di gas e a chiudere il rubinetto scongiurando il peggio.

Subito dopo il 45enne, che aveva ancora in mano l’accendino, è stato arrestato e i due figli prontamente soccorsi.

