Tetto a fuoco a Gorla Minore nel primo pomeriggio di domenica primo dicembre.

Tetto a fuoco, arrivano i pompieri

Imponente spiegamento di forze per spegnere un incendio scoppiato sul tetto di un condominio di tre piani di via Ugo Foscolo. L’allarme è scattato poco dopo le 15 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Busto Arsizio con autobotte serbatoio, autoscala e autopompa. Stando ai primi rilievi, il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria. Mentre i pompieri lavoravano alacremente per spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza, i residenti si sono riversati per strada e hanno assistito con apprensione all’intervento. L’incendio ha distrutto 25 metri quadrati di copertura e danneggiato una mansarda sita all’ultimo piano, che è stata dichiarata inagibile.

Non ci sono stati feriti

E’ arrivata anche un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

