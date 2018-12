Tetto di un condominio in fiamme intorno alle 23.30 di domenica 16 dicembre.

Tetto di un condominio in fiamme

Intorno alle 23.30 di ieri, domenica 16 dicembre 2018, i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono dovuti intervenire in via Sassu a Marnate. Per cause ancora da accertarsi, il tetto di un condominio di tre piano è andato a fuoco. Le fiamme hanno distrutto 250 mq di copertura e lesionato tre appartamenti. A domare le fiamme autopompa, autobotte e autoscala. L’area è stata messa in sicurezza e le tre unità abitative sono state dichiarate inagibili.

