Tetto in fiamme in un appartamento di via Santa Maria.

Attimi di paura ieri sera intorno alle 20 a Cuggiono. Il tetto di un appartamento di via Santa Maria ha improvvisamente preso fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno con APS e un carro soccorso. Insieme a loro anche i pompieri di Legnano, intervenuti con un’autopompa e una scala. A quanto appreso, a prendere fuoco sarebbe stata la canna fumaria del camino e da quella le fiamme si sarebbero propagate al tetto. Sembrerebbe però che la canna fumaria fosse stata pulita da poco, quindi il problema si sarebbe verificato nel tiraggio dei fumi del camino.

