Tetto di un edificio di due piani in fiamme.

Tetto in fiamme a Gornate Olona

Intorno alle 14 di oggi, martedì 15 gennaio 2019, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina Martina a Gornate Olona per un incendio. A fuoco il tetto di un edificio di due piani. Al momento le cause sono ancora in fase di accertamento. I pompieri sono intervenuti con n’autopompa, un’autoscala e un’autobotte. Domato l’incendio hanno anche messo in sicurezza l’area.

LEGGI ANCHE:

Accende il barbecue, 59enne di Uboldo si ustiona

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE