Tir con rifiuti ferrosi si ribalta Sulla Sp30. Nella mattinata di lunedì 18 marzo, in territorio di Rosate, andando verso Gudo Visconti, un mezzo pesante con un carico di rifuti ferrosi e alluminio, si è rovesciato alla rotonda, per cause in fase di accertamento.

Sul posto vigili del fuoco e Polizia locale, strada bloccata per le prime operazioni, senza grosse ripercurssioni sul traffico, con accesso libero sia a Rosate che a Gudo. Il tir, infatti, si è riversato a lato della rotonda.

Nessun ferito

Nessun ferito nell’incidente su cui farà luce la Polizia locale: illeso anche il conducente del mezzo pesante.