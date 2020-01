Tonino Cogliandro è scomparso da casa. L’appello della nipote di Cerro Maggiore: “Aiutateci a trovarlo”.

Tonino Cogliandro, l’appello della famiglia

L’appello arriva dalla nipote Carmen Cogliandro, di Cerro Maggiore.” Aiutateci a ritrovare mio zio Tonino Cogliandro”. E la cerrese racconta: “Si è allontanato da casa a Villafranca in Lunigiana, in Toscana, dove vive. Era in stato confusionale. Ha vissuto tantissimi anni a Legnano e poi a Fagnano Olona”.

L’uomo non è rientrato a casa per pranzo ieri, giovedì. L’ultima volta è stato visto a Villafranca, zona Quattro strade a metà mattina. Indossa pantaloni scuri e giubbotto blu.

Come detto l’uomo ha vissuto molti anni anche nella nostra zona e quindi l’appello dei familiari riguarda anche gli abitanti della nostra zona che potrebbero magari avvistarlo in giro nel caso avesse preso un treno o altri mezzi.

Nel caso qualcuno dovesse vederlo è pregato di mettersi in contatto immediatamente contattando il 112 ossia il numero unico di emergenza. Ogni segnalazione può essere infatti molto importante visto che l’uomo si trova in stato confusionale.

La famiglia spera infatti di avere al più presto notizie sul suo caro così da poterlo riabbracciare al più presto. L’appello è stato lanciato anche sul web dove in tanti stanno condividendo l’appello della famiglia.

