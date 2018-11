Tornano da un incontro di preghiera e si ribaltano in auto. La Mini fuori controllo ha anche abbattuto un albero.

Si ribaltano in auto: quattro feriti

E’ stato di quattro feriti, per fortuna non gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa su viale Edison, a Sesto San Giovanni. A rimanere coinvolto è stato un gruppetto di giovani di origine sudamericana, tra i 18 e i 21 anni, che viaggiava in direzione di Milano. Chi era alla guida della Mini ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una delle ultime rotonde verso Marelli, finendo contro il muretto laterale. Mancavano pochi minuti all’1 della notte tra domenica e lunedì. La macchina ha anche abbattuto un albero, per finire la corsa gomme all’aria. Sul posto due ambulanze, la Polizia di Stato (che ha eseguito i rilievi) e i Vigili del fuoco, che hanno estratto i coinvolti dall’abitacolo. Abitano a Vaprio d’Adda, Legnano, Milano e Genova. Sono stati trasportati al Pronto soccorso del Bassini, in codice verde.

Tornavano da un incontro di preghiera

Agli agenti del Reparto volanti del Commissariato, i quattro giovani hanno spiegato di aver partecipato a un incontro di preghiera. Di certo, vista la carambola, la Mini non procedeva a velocità moderata. L’area è stata prontamente messa in sicurezza: la macchina era alimentata a gpl, ma fortunatamente non si sono verificate fuoriuscite di gas.