Mangiano una torta a base di marijuana, due ragazzi finiscono in ospedale.

Torta di marijuana a Sedriano

Si trovano per pranzo e preparano una torta a base di marijuana. E’ il “colpo di genio” di cinque ragazzi dai 20 anni in su che domenica 27 ottobre si sono trovati a casa di uno di loro, alla Roveda di Sedriano, per un pranzo “alternativo”.

Due malori

Due di loro sono stati portati in ospedale (uno ha anche perso i sensi per qualche istante) ma dopo qualche ora in osservazione sono stati dimessi. Il caso è ora nelle mani dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I cinque amici sono stati segnalati in Prefettura.

